演歌歌手辰巳ゆうと（28）が25日、東京・葛飾区のアリオ亀有で新曲「ロンリー・ジェネレーション」の発売記念イベントを行った。

「どうも、よろしくお願いします。辰巳ゆうとです〜」とあいさつをしながら登場。疾走感のあるポップス曲「運命の夏」でスタートし、「♪ゆうとぅ〜」の合いの手を何度も受けて気持ちよさそうに歌唱。ステージのある1階だけでなく、2階と3階からも多くの女性ファンが足を止めてステージに熱視線を注いだ。

続いて演歌曲「おとこの純情」「燕」を披露。自慢のこぶしを回す歌唱にファンは聞き入った。辰巳のファンは“ゆうサポ”と呼ばれている。続く「迷宮のマリア」では、オールスタンディングになって右拳を何度も突き上げ、ショッピングモールを熱気に満ちたライブ会場に瞬時に変えた。

最後は3月4日発売の「ロンリー・ジェネレーション」をアンコールと合わせて2回歌唱。歌唱に合わせて何度も「♪ロンリー・ジェネレーション♫」の大合唱が響き渡った。これには辰巳も「亀有駅まで届いたかな」とポロリ。

最後はファンをバックに「『ロンリー・ジェネレーション』発売までだけ、だけ、だけ、だけ7日だけ」の合言葉と一緒に記念撮影。人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の地元・亀有で初のイベントを終えた。