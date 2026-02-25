実は2月18日から手を振る機能が追加されている

名鉄百貨店は2026年2月22日、公式Xで「ナナちゃん人形」の腕が直ったと報告しました。

【動画】1日かからず復活！ これが、腕を治療したナナちゃんです

名古屋駅前のシンボルでもあるナナちゃんは、2月28日に閉店する名鉄百貨店の広報部員として、71年分の感謝を伝えるため、「71年分の歴史展」に寄せられたメッセージの中から厳選した71個を表示するサイネージ衣装を着用しています。さらに、2月18日からは感謝の気持ちを伝えるため、手を振る機能が追加されていました。

ところが2月22日、公式Xで「ナナちゃんは一生懸命に手を振りすぎて負傷してしまい、お手振りを休止中です」「また復活しましたらお知らせいたします」と報告されました。

報道によると、同日午前10時過ぎ、手を振っていた腕の部分が突然垂れ下がる状態になったということです。なお、部品の脱落はなく、通行人にけがはありませんでした。

その後、同日午後8時半に公式Xで「ナナちゃん復旧いたしました」との報告がありました。

この素早い復活には、「早い復旧で良かったですね！ でもずっとお手振りはつらいでしょう…」「早く治ってよかったね」「大急ぎで治療して頂いた方々、お疲れ様でした！ ありがとうございました！」といった反応がありました。

なお、手を振るナナちゃんの展示は3月3日までです。ナナちゃんについては、名鉄百貨店の閉店後も展示を継続する予定で、名古屋鉄道は「これからも今の場所で名古屋の街のランドマークとして、みなさんと一緒に毎日を過ごしていきます」と発表しています。