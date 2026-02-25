ソフトバンクはノキアと連携し、ソフトバンクが開発を進める基地局とAIの統合システム「AITRAS（アイトラス）」のオーケストレーター機能を拡張したと発表した。ノキアの管理システムと連携し、自社だけでなく社外からのAI処理要求に対しても、通信設備の処理能力を提供する。

AITRASオーケストレーターによる外部のAIワークロードへの対応

基地局の空きパワーをAIに開放

近年、携帯電話の通信処理とAIのデータ処理を同じサーバー上で動かす「AI-RAN」という技術が注目を集めている。

その背景には、従来は無線アクセスネットワーク（RAN）の基地局設備が担っていた処理をクラウド上の汎用サーバーに担当させる、仮想化の流れが関係している。

これまでソフトバンクは、AITRASを用いて、自社内の通信制御やAI処理に限定してサーバーを運用してきた。しかし、通信の混雑具合や時間帯によってはサーバーの能力を持て余してしまい、最大限に活用しきれない課題が存在したという。

今回の機能拡張により、複数の計算能力を管理するノキアのAI基盤「Nokia AI-RAN External Compute Engine」との連携が実現された。これにより、社外からのAI処理の要求に対しても、柔軟に基地局用サーバーの計算能力が割り当てられる。

新たなビジネスの創出へ

この仕組みにより、外部の企業などは自前で高価なAI用サーバーを用意せずとも、必要なときに必要なぶんだけ、AI-RAN上の計算能力を利用できるようになる。

通信事業者にとっても、全国に広がる通信インフラを、AI処理を実行できる巨大なサーバーとして社外に提供でき、新たな収益機会の拡大が期待される。

なお、スペイン・バルセロナで開催される「MWC Barcelona 2026」のノキアブースで、今回発表した技術のデモンストレーションが実施される予定。