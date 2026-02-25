グローバル刃物メーカーの貝印は、昨年に小説出版80周年を迎え、幅広い世代に認知され愛されている世界的キャラクターであるムーミンとコラボレーションしたキッチンツールシリーズの第2弾、全7種類を発売する。2月24日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、百貨店、量販店など（店舗によって入荷日が前後する）で順次販売を開始する。

世界的に人気の北欧ブランド、ムーミンとコラボレーションしたキッチンツールシリーズの第2弾が実現した。





今回発売するキッチンツールは、ムーミンと仲間たちをモチーフにしたキッチンツール、全7アイテムを用意しており、商品全体でキャラクターを表現しながらも、キッチン用品メーカーとしてのノウハウと高い品質、安心感という価値を活かし使いやすさも兼ね備えたシリーズ展開となっている。ムーミンファンや北欧好きはもちろん、誰でも手に取りやすいデザインで、雑貨として楽しむことができる。

貝印は今後も人々の生活を彩るアイテムを届けて、豊かな生活に寄与していく考え。



「キッチンばさみ（ムーミン）」

「キッチンばさみ（ムーミン）」は、細かな作業に適した、スリムでコンパクトな形状とのこと。マグネット付きのケースは、ぷっくりと浮き上がったムーミンのデザインになっている。



「ピーラー（リトルミイ）」

「ピーラー（リトルミイ）」は、キャップをつけるとリトルミイのようなフォルムになる。ハンドルにはぷっくりとしたリトルミイのモチーフがあり、ハンドル裏側にはリトルミイのリボンに見立てた薬味おろし付きとなっている。



「スライサー（ニョロニョロ）」

「スライサー（ニョロニョロ）」は、全体をニョロニョロモチーフに見立てた。裏返すとおろし器としても使用できる。



「計量スプーン（ニョロニョロ）」

「計量スプーン（ニョロニョロ）」は、サイズ違いのニョロニョロデザインの大さじ小さじ計量スプーン。大さじ、小さじがセットになり、スプーン部分には1／2目盛りが付き、スタッキングして収納もできる。



左から：「計量カップ 200ml（リトルミイ）」「計量カップ 500ml（ムーミン）」

「計量カップ 200ml（リトルミイ）」と「計量カップ 500ml（ムーミン）」は、1／2が量れる目盛り付ムーミンやリトルミイのデザインがあしらわれた、かわいい計量カップ。見やすい2色目盛りとなっている。



「計量ボウル（ムーミン）」

「計量ボウル（ムーミン）」は、液だれしにくい形状調味料が見やすい2色目盛り計る、混ぜるがひとつでできる。両面にムーミンモチーフがあしらわれていて、900mlまで計量できる。

［小売価格］

キッチンばさみ（ムーミン）：2750円

ピーラー（リトルミイ）：1100円

スライサー（ニョロニョロ）：1320円

計量スプーン（ニョロニョロ）：770円

計量カップ 200ml（リトルミイ）：660円

計量カップ 500ml（ムーミン）：825円

計量ボウル（ムーミン）：1100円

（すべて税込）

［発売日］2月24日（火）

貝印＝https://www.kai-group.com