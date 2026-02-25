古谷乳業とカヤック（以下、面白法人カヤック）による共同企画第四弾となる、生乳を50％以上使用したプロテインヨーグルト「ひとくち天国」の販売チャネルを、2月24日から全国の量販店・ドラッグストア・一部のコンビニエンスストアへと順次拡大した。これまで東日本および西日本エリア（一部地域除く）のファミリーマート限定で展開され、その濃厚な味わいからSNSを中心に話題を呼んだ同製品が、ついに全国で買い求めることができるようになった。

同製品は、古谷乳業がこだわり続けてきた「生乳のおいしさ」を軸に性質の異なるホエイとカゼイン2種類のプロテイン（Wプロテイン）を独自に配合し、まったり濃厚な食感に加え、美味しさと健康の両立を実現した、ご褒美プロテインヨーグルト。タンパク質量などの「機能性」で選ばれるプロテイン市場に、「おいしさ」とデザートとして選ばれる、新たな価値を提案する。

1945年創業、学校給食「フルヤ牛乳」でお馴染みの古谷乳業は、2023年から面白法人カヤックと共同で「デザインとコピーの力」で生乳の新たな価値を伝える商品開発に取り組んでいる。「ミルクの束縛」「物語のあるヨーグルト」など、次々と高い支持を獲得する製品を発表。その第四弾として、プロテイン市場に「おいしさ」と「デザート」とという新たな価値を提案したのが同製品「ひとくち天国」となる。





古谷乳業がこだわり続ける生乳50％以上を使用。はちみつの優しい甘みと、カゼインとホエイという性質の異なる2種類のプロテイン（Wプロテイン）を独自に配合することで、「まったり濃厚でなめらかな、まるでチーズケーキのような食感」を実現した。

発売直後から、Xを中心に「まるでチーズケーキを食べているような濃厚さ」、「カゼインとホエイが響き合う、という表現に納得の食感」、「はちみつの甘みがしっかりしていてご褒美感がある」−−のような好意的な投稿が相次いでいる。

特に、ゆっくり吸収される「カゼインプロテイン」がもたらす重厚な食べ応えに注目する声も多く、高タンパク（10g）という機能性を備えながらも、「美味しいからリピートしたい」という嗜好品としての地位を確立している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月24日（火）

古谷乳業＝https://furuya-milk.co.jp

カヤック＝https://www.kayac.com