大創産業は、「THREEPPY（スリーピー）」において、「リカちゃん」シリーズのバッグ・ポーチ、エコバッグ、文具や化粧小物などを中心に全31種を全国の店舗で3月2日から順次発売する。THREEPPYと「リカちゃん」のコラボは今回が初となる。

「リカちゃん」（発売元：タカラトミー）は1967年に誕生し、3世代にわたって愛される国民的キャラクター。近年では、大人が自分らしく「リカちゃん」を楽しむ「リカ活」がムーブメントとなっており、子どもの玩具の枠を超え、大人が自分のために選ぶライフスタイルキャラクターとしても広がりを見せている。

同シリーズは、フランスにルーツ（リカちゃんは、フランス人のパパ、ピエール（音楽家）と日本人のママ、織江（ファッションデザイナー）の間に生まれ、フランスとの関わりが大変深く、2017年にはフランス観光親善大使を務めた）を持つ「リカちゃん」とTHREEPPYの初コラボとして、フランスの街並みやエスプリを感じさせる小粋なデザインをベースに展開する。「リカちゃん」ならではの、上品で華やかな世界観をデイリーユースな雑貨に落とし込み、日常にときめきを添えるコレクションを表現している。

THREEPPYは“あいらしい。そして私らしい。”をコンセプトに、今回の「リカちゃん」シリーズをはじめ、大人になっても色あせないときめきをまとったデザインなど、遊び心や彩りを持ち味にした「こころ躍る日用品」を届けていく。

［小売価格］

チャーム付エコバッグ：550円

ゴムバンド付リングノート：330円

缶ケース入りフレークシール（リカちゃん）：220円

横長ポーチ：550円

シェルポーチ：330円

（すべて税込）

［発売日］3月2日（月）

大創産業＝https://www.daiso-sangyo.co.jp