

「スリムウォーク 美脚ロング 夏限定クール」

ピップは、接触冷感素材を使用した「スリムウォーク 美脚ロング 夏限定クール」を3月9日から発売する。「スリムウォーク 美脚ロング 夏限定クール」は、全国のドラッグストア・量販店などで、数量限定で発売する。足もとにスリムウォーク初の「シアー素材」を使用し、より高い通気性と涼やかさを実現した、夏用の着圧ソックスとなっている。

スリムウォークが夏期に発売しているクールタイプの着圧ソックスは、例年好評を得ている。昨年に発売した「美脚ロング 夏限定クール」は、一昨年発売のクールタイプ商品と比較して、前年比102％と売上が伸長した。「美脚ロング 夏限定クール」はスリムウォーク初の「シアー素材」を足もとに使用しており、ユーザーからは涼しさや快適な履き心地が高く評価されている。

このような背景から、今夏もスリムウォークは「美脚ロング 夏限定クール」を発売するに至ったとのこと。「美脚ロング 夏限定クール」は、夏の就寝時の快適な美脚ケアを実現し、翌朝の脚をスッキリと整える。

製品特長は、医学から生まれた段階圧力設計とのこと。足首から上へいくほど圧力が低くなる設計で、脚を軽やかに、美しく整える（足首21hPa、ふくらはぎ16hPa、太もも10hPa）。放熱性に優れた接触冷感糸の使用率がアップした（2024年発売 同社Wパワークール商品との比較）。足もと快適設計なので、ムレやすい足もとが涼やかだという。ひざ裏メッシュ調でムレにくいとのこと。ふくらはぎ部リブ編みで伸びやすい暑い夏でもはきやすいという。消臭繊維を使用している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月9日（月）

ピップ＝https://www.pipjapan.co.jp