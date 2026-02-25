ブリヂストンスポーツは、2層構造でブリヂストンゴルフ史上かつてない厚さでしっかり握れるグローブ「STRONG DUAL（ストロング デユアル）（GL2607／左手用、GL2608／右手用）」を3月12日に発売する。

「STRONG DUAL」は、前モデル（GLG21／左手用、GLG21R／右手用）対比、2層構造部分を拡げ、親指部分も2層構造とし、グローブ内の親指部分の捻じれを抑制する。また、ベルクロを手のひら側生地と直接縫製することによって手のひら側生地の余りを軽減し、さらにフィット感の向上を追求した。

商品の構造・機能・素材は、手のひら側の合成皮革を2層に重ね合わせることで「約1mm」の厚さとし、外側はグリップ力を高めるためエンボス加工合成皮革、内側は滑らかな手入れ感を持たせるため風合いの良いスエード調合成皮革を採用している。その厚手構造が手とグリップの隙間を埋めることでクラブとの一体感が増し、力みなくしっかり握れることが期待できる。また、フィット性と通気性を確保するため、指・手の甲の屈曲部には、伸縮性のあるニットを配置し、厚手でも快適な着用感を追求している。

同社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けていく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月12日（木）

ブリヂストンスポーツ＝https://sports.bridgestone