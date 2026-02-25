

左から：オルガヘキサ サマーメンテナンス リカバーメンテナンスウェア、同 枕カバー

ポーラは、炭×和紙のハイブリッド素材で、厳しい夏の気候からからだを守り、めぐりをケアする「オルガヘキサ サマーメンテナンス」から、日中用インナーやリラックスウェアなど、新アイテム全6種を、5月7日に発売する。新アイテムは、温度調節機能を持つ繊維をブレンドし、快適な1日のサポートを目指す。

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ「ポーラ ザ ビューティー」約400店舗（昨年12月末時点）において、カタログ販売で取り扱う。百貨店・海外・公式オンラインストアでの取扱いはない。



左から：オルガヘキサ サマーメンテナンス ガーゼケット、同 ハニカム織りパッドシーツ

ポーラのオルガヘキサは、炭が持つ遠赤外線放射効果で、からだをあたためてめぐらせる、炭100％素材の「オルガヘキサ」を使用したウェルネスウェアブランドで、2015年から展開している。



左から：オルガヘキサ サマーメンテナンス トップサーキュラー （スリーブレス）、同 コアサーキュラー

「オルガヘキサ サマーメンテナンス」は、夏の猛暑や多湿な環境、さらに冷房による夏冷えなどの寒暖差にも対応し、さわやかに巡らせるシリーズ。通気性・吸湿性に優れ、熱がこもりにくく除湿効果も高い和紙と、オルガヘキサのハイブリット素材を使用し、めぐりケアはそのままに、日中はサラリと涼しく夜は心地よくくつろいでもらえるような、日中用インナーやリラックスウェアを展開している。新アイテムは、温度調節機能を持つ繊維をブレンドした。

［小売価格］4400円〜5万7200円（税込）

［発売日］5月7日（木）

ポーラ＝https://www.pola.co.jp