大谷翔平選手が大人の色気を見せました。

株式会社コーセーの「コスメデコルテ」の美容液「リポソーム アドバンスト リペアセラム」の広告モデルを2026年も引き続き務めます。

27日から新TV-CM「未来を約束する⼀滴。」篇の放映を開始。CMの中でシックな装いで現れた大谷選手。鏡に向かって髪をかき上げ、慣れた手つきで美容液を塗り、そのまま振り返って歩き出す大人の余裕を感じさせる仕上がりとなっています。大谷選手は監督からの細かなリクエストにも次々に応じ、「素晴らしい」の声も。周囲からは自然と拍手が沸き起こりました。

インタビューではCMにちなみ未来を約束してくれるものは何かと質問が飛びます。「僕自身は常に何事も準備を大事にしているので、そのために練習もしていますし、食事も睡眠も全部がその準備の過程だと思っています」と回答。

ささやかなご褒美には「今はオフシーズンなので、少し食事なども制限しながら、トレーニングの後に少し甘いものを食べたりとか、そういうちょっとした時間がご褒美になるのかなと思っています」と話しました。

年齢を重ねることの楽しみについて聞かれると「何事もいいことも悪いことも経験することで自分の視野が広がったり、物事を考える深さが違ってくると思うので、僕もいろいろありましたけどそれも全部含めて、何事も経験なのかなと思います」と答えました。