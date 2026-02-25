ボクシングの帝拳ジムは２５日、都内で会見を開き、４月１１日に両国国技館で行われるＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で同級２位・那須川天心（２７＝帝拳）が同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５＝メキシコ）と対戦すると発表した。

那須川にとっては、昨年１１月に同級王者・井上拓真（大橋）に挑戦して初黒星を喫して以来の再起戦。勝てば拓真に雪辱するチャンスを得る一戦へ「前回初めて負けまして、そこからいろんな葛藤があるんですけど、しっかりと復帰してみなさんにいい姿を見せたいというのはありますし、自分にとっても格闘技人生だけじゃなく、普通の人生において試されている、崖っぷちな状態でもある。しっかりやり返すだけ」と闘志を燃やした。

相手のエストラダは元世界２階級王者。那須川は「復帰戦でやる相手じゃないかもしれないとみんな思うかもしれないですけど、強いやつに勝ってこその格闘技だと思いますし、こういうところを乗り越えるのが自分」とその実力を認めつつ、こう続ける。「厳しい試合にはなると思いますし、この試合は何がなんでも勝たなきゃいけない。こういうところで逃げているようじゃ、自分のやってきたことを否定することになってしまう」と必勝を誓った。

敗北を経験したことで「自分をずっと探りました。悔しいというものが湧いてきて、なめんじゃねえよというか、怒りの感情というか、芽生えてきましたね」と心境の変化を実感。「文句言っている人とか、マジでなめんじゃねえよといいますか、俺の人生に関わってくんなと。俺はやるべきことをやるだけ。そこを全面的に出していきたい」と怒りをエネルギーに変えるつもりだ。

連敗となれば雪辱戦から大きく遠のくことになり「自分の限界も見えてくると思う。だから、精一杯自分がやるべきことをやるだけ」と覚悟する。神童は、はい上がることができるか。