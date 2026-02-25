【Steam版「FINAL FANTASY VII」】 2月25日 発売 価格：1,834円

「FINAL FANTASY VII」

スクウェア・エニックスは、PC用RPG「FINAL FANTASY VII（ファイナルファンタジー7）」をSteamにて本日2月25日に発売した。価格は1,834円。

「FINAL FANTASY VII」は1997年に発売された「ファイナルファンタジー」シリーズのナンバリング第7作目。当時最先端の3Dグラフィックスを取り入れた作品で、これまでに世界累計で1,560万本以上の販売本数を記録している。なお、本作は「FINAL FANTASY VII インターナショナル for PC」を元に移植を行なった作品となる。

本作を原作とし、グラフィックスが大幅に進化した「FINAL FANTASY VII REMAKE」なども発売されているが、こちらではローポリゴンのクラウドたちの冒険を物語の結末までプレイ可能。3倍速モード、バトルエンカウントなし、オートセーブといった機能も搭載したタイトルになっている。

(C) SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO