コーセーが2026年も大谷翔平を「コスメデコルテ」の広告モデルに起用すると発表

株式会社コーセーは25日、ハイプレステージブランド「コスメデコルテ」の美容液「リポソーム アドバンスト リペアセラム」の広告モデルに、2026年もドジャースの大谷翔平投手を起用すると発表した。27日からは新TV-CMの放映が開始される。公開された貴重な“スキンケアシーン”に、ファンからは「なぜあんなにかっこいいんだ」と悶絶する声が上がっている。

新CM「未来を約束する一滴。」篇では、大谷が鏡の前で自身の姿を真っ直ぐに見つめ、リポソーム美容液を肌に馴染ませてから、両手で顔を叩き気合を入れるシーンが描かれている。未来をその手で引き寄せるために重要な「準備」の時間を表現。鏡の先に未来の自分を見据え、こちらを振り返り最後に見せる自信に満ちた表情は、「運命なんて自分で変える」という力強いナレーションと重なっている。自らの意志と行動で未来を切り拓いてきた大谷からみなぎる、圧倒的な自信を映し出している。

また、3月1日からは新たな広告ビジュアルを全国で展開する。さらに今年は、圧倒的な存在感を放つ「DECORTE × 大谷翔平 ロンドンバス」が3月5日から29日の期間限定で登場し、都内から大阪エリアまで各地の名所を巡る予定となっている。

美肌が際立つ大谷の新たなCM映像やビジュアルに、SNS上のファンも大興奮の様子だった。「ガチで日本宣伝大使な所あるよなぁ……大谷くん……」「デコルテの大谷翔平はなぜあんなにかっこいいんだ」「大谷さん、惚れました」「またコスメデコルテが完売しそうな予感（笑）」といったコメントが相次いで寄せられている。グラウンド外でも圧倒的な影響力を発揮し、大きな注目を集めている。（Full-Count編集部）