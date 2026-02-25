齊藤なぎさ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/25】女優の齊藤なぎさが2月24日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートを満喫する姿を披露し、反響を呼んでいる。

◆齊藤なぎさ、美デコルテ輝くディズニーショット披露


齊藤は「先日、友達と夕方からのんびりディズニー」「最近はちょっぴりバタバタしていたのでリフレッシュになりました！」とつづり、東京ディズニーリゾートを訪れた際のプライベートショットを複数枚公開。「オフショルカワイイ！！」とコメントし、美しいデコルテが際立つ淡い水色のオフショルダートップスに、青いとんがり帽子付きのカチューシャをつけ、弾けるような笑顔を見せている。

◆齊藤なぎさの投稿に反響


この投稿には「ギャル感あって可愛い」「楽しそう」「お肌がツヤツヤ」「リフレッシュしたのが分かる」「肩のラインが綺麗すぎる」「笑顔に癒される」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

