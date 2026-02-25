齊藤なぎさ、美肩全開オフショル姿でディズニー満喫「ギャル感あって可愛い」「お肌がツヤツヤ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/25】女優の齊藤なぎさが2月24日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートを満喫する姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳元イコラブ「ギャル感あって可愛い」オフショル×明るめ茶髪のディズニーコーデ
齊藤は「先日、友達と夕方からのんびりディズニー」「最近はちょっぴりバタバタしていたのでリフレッシュになりました！」とつづり、東京ディズニーリゾートを訪れた際のプライベートショットを複数枚公開。「オフショルカワイイ！！」とコメントし、美しいデコルテが際立つ淡い水色のオフショルダートップスに、青いとんがり帽子付きのカチューシャをつけ、弾けるような笑顔を見せている。
この投稿には「ギャル感あって可愛い」「楽しそう」「お肌がツヤツヤ」「リフレッシュしたのが分かる」「肩のラインが綺麗すぎる」「笑顔に癒される」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳元イコラブ「ギャル感あって可愛い」オフショル×明るめ茶髪のディズニーコーデ
◆齊藤なぎさ、美デコルテ輝くディズニーショット披露
齊藤は「先日、友達と夕方からのんびりディズニー」「最近はちょっぴりバタバタしていたのでリフレッシュになりました！」とつづり、東京ディズニーリゾートを訪れた際のプライベートショットを複数枚公開。「オフショルカワイイ！！」とコメントし、美しいデコルテが際立つ淡い水色のオフショルダートップスに、青いとんがり帽子付きのカチューシャをつけ、弾けるような笑顔を見せている。
◆齊藤なぎさの投稿に反響
この投稿には「ギャル感あって可愛い」「楽しそう」「お肌がツヤツヤ」「リフレッシュしたのが分かる」「肩のラインが綺麗すぎる」「笑顔に癒される」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】