ソン・フンミンの“メッシ撃破”を生目撃！『梨泰院クラス』女優が米LAに　独特な着こなしで現地観戦

ヒットドラマ『梨泰院クラス』への出演で日本でも知名度の高い女優クォン・ナラが、アメリカでの近況を公開し注目を集めている。

クォン・ナラは2月25日、自身のインスタグラムに「本当に不思議 ＃LAFC ＃アディクラブ」というコメントとともに複数の写真を投稿した。

写真のクォン・ナラは、スポーティーな観戦ファッションを披露。現地プロサッカークラブ、ロサンゼルスFCのユニフォームをスカーフのように首に巻き、ロゴ入りのブラックキャップを合わせたシックなスタイリングで存在感を放った。短めのボブヘアにナチュラルメイクという装いながら、整った目鼻立ちは健在。観客席で明るく笑う姿からは、リラックスした雰囲気と高揚感が同時に伝わってくる。

投稿を見たネットユーザーからは「現地観戦うらやましい」「アメリカでも輝いている」「LAFCの女神すぎる」などのコメントが寄せられた。

現地時間2月21日、クォン・ナラが訪れたのは、かつてプレミアリーグ得点王にも輝いた韓国サッカーの英雄ソン・フンミンが所属するロサンゼルスFCと、リオネル・メッシやルイス・スアレスを擁するインテル・マイアミによる開幕戦。試合はソン・フンミン擁するロサンゼルスFCが3-0で勝利を収めた。会場には7万5673人の観衆が詰めかけ、クラブ史上最多となるホーム観客動員数を記録した。

◇クォン・ナラ プロフィール

1991年3月13日生まれ。本名クォン・アユン。2012年にHELLOVENUS（ハローヴィーナス）のメンバーとしてデビューし、2017年放送のドラマ『あやしいパートナー』で演技活動を本格化させた。その後も『マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜』『親愛なる判事様』『ドクター・プリズナー』といったドラマで助・主演を務め、2020年に放送された『梨泰院クラス』で主人公の初恋相手を演じ、“売れっ子”女優となった。