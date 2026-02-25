里田まい、巨人選手のシールずらりコレクション披露「さすがマー君の奥様」「シール帳見れて嬉しい」の声
【モデルプレス＝2026/02/25】タレントの里田まいが2月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。読売ジャイアンツの選手シールをコレクションしたノートを公開し、注目を集めている。
【写真】田中将大投手の41歳美人妻「意外なコレクション」阿部慎之助監督など貼られたシール帳
里田は「増えた」とコメントし、シール帳を公開。夫・田中将大投手が所属する読売ジャイアンツのシールが多数貼られており、阿部慎之助監督をはじめ、則本昂大投手、竹丸和幸投手らがデフォルメされた可愛らしいイラストシールが、大切にコレクションされている
この投稿には「さすがマー君の奥様」「シール帳見れて嬉しい」「意外なコレクションで親近感わく」「ニューエラのステッカーもある」「シールのチョイスが最高」「素敵なコレクション」「ほかのページも見てみたい」「愛を感じる」などの反響が寄せられている。
里田と田中は2012年に結婚。2016年2月に第1子男児、2019年6月に第2子女児が誕生した。（modelpress編集部）

