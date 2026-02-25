今年に入り3曲目…ENHYPENの勢いが止まらない！『Fatal Trouble』がSpotifyで1億ストリーミング突破

ENHYPENが、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォーム「Spotify」において、またもや億単位の再生曲を世に送り出した。

2月25日のSpotifyの発表によると、ENHYPENの『DARK MOON』スペシャルアルバム『MEMORABILIA』のタイトル曲『Fatal Trouble』が、今月23日時点で累積再生数1億7万4323回を記録した。

これにより、ENHYPENはグループ通算18曲目となる“1億ストリーミング超え”の楽曲を保有することとなった。

『Fatal Trouble』は、愛していると信じていた相手に対し、混乱し揺れ動く心を歌ったロック・バラードである。「君への想いも / 長い信頼も / すべて coming undone」と叫ぶような切ないボーカルと、悲壮感漂うメロディが見事に融合し、聴き手の感情を強く揺さぶる一曲に仕上がっている。

また、一編のヴァンパイア映画を彷彿とさせるドラマチックなパフォーマンスも、大きな反響を呼んだ。流麗なダンスラインとパワフルなエネルギーを共存させ、映画的な構成の振り付けを精巧に表現する彼らの姿は、世界中のリスナーを魅了してやまない。

ENHYPENの勢いは、まさに“破竹の勢い”だ。『Fatal Trouble』を含め、今年だけで『CRIMINAL LOVE』や『Let Me In (20 CUBE)』といった3曲が相次いで1億再生を突破。これまでに発表した全楽曲のSpotify合算累積再生回数は、実に67億回を超えている。

同プラットフォーム内では、『FEVER』『Bite Me』『Drunk-Dazed』が4億回以上、『Polaroid Love』が3億回以上、『Given-Taken』が2億回以上の再生を記録。これらを含め、計18曲が1億再生の壁を越えており、彼らの楽曲がいかに長く愛される“ロングラン”の人気を誇っているかを改めて証明する形となった。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。