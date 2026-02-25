2026年2月23日、天皇陛下の66歳の誕生日を祝う一般参賀が行われた。宮殿・長和殿のベランダで天皇皇后両陛下、長女・愛子さま、秋篠宮ご一家が並ばれ、参賀者に手を振って応えた。

この日、愛子さまがお召しになっていたのは、春のやわらかな光を思わせる淡いイエローカラーのドレスだった。2025年1月の「歌会始の儀」に出席された際にも選ばれた一着とみられ、当時、雅子さまから譲りうけたものではないかと報じられていた。

今回も、SNSで〈敬宮さまの御召し物は、皇后陛下の御下がり。本当に頭が下がります〉、〈愛子さまが一般参賀の時に着ていらした黄色のお召し物が皇后陛下のお召し物だったそうで、キュンとした昼下がり〉などの投稿があり、注目を集めている。

「歌会始の儀」ではドレスと同色の帽子を合わせたクラシカルな装いだったが、今回は、太めのカチューシャを選ばれていた。帽子はクラシカルな印象を与えるのに対し、カチューシャは顔周りに華やかさを添え、可憐さも演出するアイテム。ヘッドアクセサリーを変えることで異なる印象にしていた。

胸元から前立てにかけて施されたフリルは、可憐なムードを演出すると同時に、装いに立体感をプラス。また、袖口もフリルになっており、やや広がりのあるデザインは、手を振る所作をより優雅に見せている。

縦のラインを感じさせるドレスの模様が、全体をすっきりとスマートな印象に。さらに、ジャケットのフロントに描かれた山形のラインが、視覚的にスタイルアップ効果をもたらしている。

一般参賀では雅子さまもイエローのドレスを選ばれ、親子でリンクコーデを披露された。穏やかで光を連想させる"ハッピーカラー"からは、天皇陛下の誕生日を祝う母娘のあたたかなお気持ちと、ご家族の絆が伝わってくる。