閉会式が2月22日に終わり日本選手団は帰国会見を開いたが、ミラノ・コルティナ五輪で活躍した日本代表については引き続き気になるもの。なかでも、フィギュアスケートのペアで金メダリストとなった三浦璃来（24才）と木原龍一（33才）については、なぜそれほどお互いを信頼できるのか今なお注目を集め続けている。臨床心理士の岡村美奈さんが、2人の絆の強さについて分析する。

【写真】三浦璃来を片手で軽々と持ち上げる木原龍一

＊ ＊ ＊

世界中で”りくりゅう”の関係が気になる人が多いようだ。氷上であれだけ情熱的な演技を見せ、リンクをおりても尚、仲睦まじい姿を見せる2人だけに、そう勘繰りたくなるのもわかる。米国メディアの「Heavy」は「三浦璃来と木原龍一は付き合っているのか」という内容を取り上げ、日本でもメディアやネットでカップル疑惑や恋人同士？というコメントが増えている。

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアペアで、逆転金メダルをつかんだりくりゅうペア。日本では初となるペアでの金メダル。それもショートでの大きなミスから、フリーでは歴代世界最高記録を出したことで一躍、時の人となった。フィギュア界ではペアを組んでいる相手と私生活でもパートナーというのは珍しくないというから、ますます人々の関心は2人の関係性に向くのだろう。

どちらかがミスをすれば、どちらかが励まし勇気づけて、前を向かせる。おそらく幾度もそんな場面に直面してきただろうりくりゅうペア。ミラノ五輪でも見せたその絆の強さは、心理学でいうところの「関係効力感」に似ている。

パートナー同士や親密な関係において、協力して問題の予防や解決、目標達成ができると信じる力であり、パートナーと一緒ならできるという共有された信念のことで、そのために自分たちが持てる力や、すべてのものを協調して、統合して使うことになる。その基には信頼関係だけでなく情緒的関係の絆が存在する。関係効力感が高ければそれだけポジティブな感情が強くなりやすく、自分一人だけの自己効力感よりも、関係効力感の方がパートナー関係への満足度が高くなるという。

夫婦でも恋人でもない理想的な2人の関係は、2月23日に放送されたNHKスペシャル『絆でつかんだ金メダル りくりゅう 2人の軌跡』では、2人の関係効力感の高さがよくわかる。”絆”といっても、夫婦や恋人なら愛情の絆という一言で終わってしまうが、夫婦でも恋人でもないからこそ、強い信頼関係によって結ばれた、関係効力感で強固になった絆が2人の間に存在していたと思う。

番組では三浦選手は木原選手のことを「隣にいるのが、普通みたいな。いてくれないと困る存在ですね」と笑い、木原選手は三浦選手について「もう史上最高のパートナーで、璃久ちゃんしかパートナーはいないなっていうふうに思いますし、もし生まれ変わってもう一度ペアをするにしても、必ず璃久ちゃんとチームを組みたいなっていうふうに思います」という言葉で番組のラストを結んだ。「生まれ変わっても」と真剣な表情で話す木原選手にとって、三浦選手は恋人以上の何にも代えがたい大切な存在なのだろう。

下世話な話だが、恋人や夫婦なら一緒に生活することへのすり合わせも必要になるし、そこにストレスも生じるだろう。深い愛着がふとしたきっかけで嫉妬や独占欲などの面倒な感情を引き起こす場合もある。相手に精神的に依存してしまうこともあるだろう。だが競技のためのパートナーであれば、そんなネガティブな感情を抱えることも、演技に影響を与えることもない。同じ目標に向かっていく同志にとって、今が理想的な関係なのだろう。