「郄石さんとトミーさんの演技はあまりにも自然で、カメラが回っているのかどうか、わからなくなることもありました。2人には、言葉を使わなくても通じ合っているところが、ずっとあったように感じます」

2月7日にクランクアップを迎えた朝ドラ『ばけばけ』についてそう振り返るのは、制作統括を務めた橋爪國臣氏。小泉セツと、その夫で『怪談』で知られる小泉八雲をモデルにした『ばけばけ』。郄石あかり（23）演じるトキとトミー・バストウ（34）演じる夫のヘブンが言葉と文化を超えて心を通わせる姿が、視聴者の心を掴んでいる。

セツと八雲同様、年齢も生まれた国も違う郄石とトミー。2人の人生はどのように交差し“夫婦”になったのか――。



小学6年生でオーディションを受け、芸能界入り

郄石は2002年、宮崎県生まれ。幼い頃から井上真央に憧れ、芸能界を志した。小学生時代を知る同級生で、現在はシンガーソングライターとして活躍するみゆな（23）は、当時の郄石の印象をこう語る。

「誰に対しても、笑顔で接する優しい子。茶色の目とロングヘアがかわいらしくて、クラスの中でも存在が光っていました。その頃からあかりちゃんが、『女優になりたい』と言っていたのを覚えています」

小学4年生の時に担任に言われた「朝ドラのヒロインになったあなたが見たい」という言葉を胸に、小学6年生でエイベックス主催のキッズオーディションを受け、芸能界入り。ダンスボーカルグループ「α-X's」での活動を経た後、本格的に女優の道へ進んだ。21年公開の映画『ベイビーわるきゅーれ』で主演に抜擢されると、女子高生殺し屋を怪演し、ブレイク。

「レプリカの銃を常に持ち歩くなどの役作りをし、キレキレのアクションを披露。日常のゆるい会話劇も、W主演の伊澤彩織さんと練習とアドリブを重ねて作りこんだ」（映画ライター）

これを機に地上波の話題作にも次々と出演。『舞いあがれ！』（22年度後期）『あんぱん』（25年度前期）の2作品に続き、3度目の朝ドラオーディションでヒロインの座を射止め、夢を叶えた。

