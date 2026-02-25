ハイヒール・モモコが、お笑いコンビクワバタオハラくわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「バタやんちゃんねる」に出演し、相方ハイヒール・リンゴについて語った。

同チャンネルの１４日に配信された回でモモコは「若い時は多少のことで言い合いがあったけど、でもうちらはほんまにケンカはない」と断言。「リンゴが３つ上で良かったと思ってる。同い年やったらケンカになったかもしらんけど、もう、お姉さんやから。たいがい言うてること正しいし。Ａ型とＯ型やし。『そうしよか、それでええよ』って。めちゃくちゃ嫌なこと以外はそれでええと思うから」とリンゴが年上であることから、リンゴの意見を聞き入れることが多いと述べた。

くわばたが「でも、仕事がうまくいかないときに、あんたがもっとこうしてとか」と相方に不満があるのではとツッコんだ。

モモコは「最初から別の仕事もあったから。コンビ以外の。友達じゃないねん私たちは。私たちは２人でハイヒール商店を経営している。２人ともオーナー経営者やから、ハイヒールがでっかくなることをお互いに望んでるから。友達じゃないから。絶対、同じくクラスやったら友達になってない」と話した。

くわばたは「私のときは我慢。我慢ていう時代もあったかな。リンゴさんは我慢してることあったんかな？」と尋ねた。

モモコは「リンゴのほうが我慢してるんじゃない？我慢ととるのか、コンビの発展のためととるのか」とし、「うちらはルールが死ぬほどある。めちゃくちゃ細かい」と明かした。例として、「タクシーに乗ったときに、割り勘やけど財布をだしたほうが１０円安い。お金はきっちり何もかも割り勘」などと述べた。