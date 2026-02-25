経営が悪化している市立室蘭総合病院について、室蘭市は２０２７年度をめどに閉院する方針を固めました。



一部機能はほかの病院に統合されますが、地域の医療体制への影響は避けられない状況です。



内科や外科などのほか、救急センターも併せ持つ市立室蘭総合病院。



長年地域医療の中核を担ってきたこの病院を巡って、２月２５日に新たな動きがありました。



（山本記者）「このあとこちらで行われる協議会で、青山市長が市立病院をめぐる方針について説明します」





（青山剛市長）「深刻な市立病院の経営状況を踏まえ、令和９年度中をめどに製鉄病院への機能統合を目指す。統合後、室蘭市病院事業は会計閉鎖をする」青山市長は２０２７年度をめどに市立病院を閉院する方針を表明しました。

市はこれまで、市立病院に対し一般会計から多額の繰り出しをしていますが、今年度はおよそ２３億円、来年度はおよそ２７億円の資金不足が見込まれています。



昨年度は１４万人が利用した５００床以上の大規模病院の閉院に、市民はー



（利用者）「全然知らなかった。びっくりして震えている。困りますね」



（利用者）「住みづらいね。残念でしょうがない」



（利用者）「私ずっとここですから。ずっとです。困るよ。新日鉄まで行くのはちょっとね。バスが便悪いから」

市側の説明によりますと、市立病院の高度急性期医療などの機能の一部は、直線距離でおよそ６キロ離れた製鉄記念室蘭病院に統合する方針だということです。



また、５００人以上の職員は公務員です。



しかし、閉院となればその身分を失うことになり、病院側は転職活動などをサポートするとしています。



異例ともいえる市立病院の閉院。地域の医療体制への影響が懸念されています。