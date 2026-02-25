地域医療への影響避けられず 一部機能は別病院に統合へ 市立室蘭総合病院が27年度めどに閉院
経営が悪化している市立室蘭総合病院について、室蘭市は２０２７年度をめどに閉院する方針を固めました。
一部機能はほかの病院に統合されますが、地域の医療体制への影響は避けられない状況です。
内科や外科などのほか、救急センターも併せ持つ市立室蘭総合病院。
長年地域医療の中核を担ってきたこの病院を巡って、２月２５日に新たな動きがありました。
（山本記者）「このあとこちらで行われる協議会で、青山市長が市立病院をめぐる方針について説明します」
青山市長は２０２７年度をめどに市立病院を閉院する方針を表明しました。
市はこれまで、市立病院に対し一般会計から多額の繰り出しをしていますが、今年度はおよそ２３億円、来年度はおよそ２７億円の資金不足が見込まれています。
昨年度は１４万人が利用した５００床以上の大規模病院の閉院に、市民はー
（利用者）「全然知らなかった。びっくりして震えている。困りますね」
（利用者）「住みづらいね。残念でしょうがない」
（利用者）「私ずっとここですから。ずっとです。困るよ。新日鉄まで行くのはちょっとね。バスが便悪いから」
市側の説明によりますと、市立病院の高度急性期医療などの機能の一部は、直線距離でおよそ６キロ離れた製鉄記念室蘭病院に統合する方針だということです。
また、５００人以上の職員は公務員です。
しかし、閉院となればその身分を失うことになり、病院側は転職活動などをサポートするとしています。
異例ともいえる市立病院の閉院。地域の医療体制への影響が懸念されています。