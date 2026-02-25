「聞いてます？」堀琴音のクレームにたじたじとなるコーチ 練習ラウンド中のひとコマがファンの笑いを誘う
プロコーチの森守洋氏が自身のインスタグラムを更新。堀琴音たちとの練習ラウンド中に撮影した楽しい動画を投稿した。
【動画】声の出演の森守洋コーチ、堀琴音のクレームにたじたじ
「来週 ツアーが沖縄から開幕いたします」と冷静に書き始めた森コーチだったが、すぐに「今年も1年間 この堀琴音と真っ向から対峙するかと思いますと震え上がるものがあります」と思わず本心を吐露。しかし「それ以上に勝負の楽しさ ゴルフというスポーツの楽しさを味わえると思うと ワクワクいたします」と、選手と同じように女子ツアーの開幕を楽しみにしている様子だった。動画では森コーチを“震え上がらせる”堀がアドレスに入っている。そして「これくらい？」と3回も問いかけていたのだが、ふいにコーチに歩み寄りながら「聞いてます？」「これくらい？って何回も聞いているのにさぁ！」と、軽くクレーム。それに対しコーチはたじたじとなりながら「言ってるよ」と返すのが精いっぱいだった。再びアドレスを決めると、独特の高い位置のトップから一気に振り抜いたショットを放つと、「素晴らしい！」「素晴らしい！」との声が2回。この声の主は「最後の片山晋呉プロの『素晴らしい』を是非聞いてください」とのことだ。この投稿を見た堀は「とうとう晒しましたね笑」とコメント。すると先輩プロゴルファーの東家賢政は「この動画を見て 可愛い などの謎のコメントが散見されます。ここのコメント欄は確実に時空が歪んでいます。笑」と堀に火をつけてしまいそうな返答をしていた。ファンは「天才堀琴音」「素晴らしいショットですね!!」「こっちゃんと森さんの対峙ぶりが今から楽しみです」などとコメント。もちろん「やっぱ宇宙一可愛い」との声もあった。昨年はメジャー大会「日本女子オープン」で通算3勝目を挙げた堀。今年も森コーチ指導の下、どのような成績を収めるのか、ファンは大いに期待を膨らませている。
