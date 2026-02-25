巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）が、自身のYouTube「元木大介チャンネル」を更新。背ネームなしの巨人ユニホームで困ることを明かした。

背番号は「やりがい」と重要視し、巨人コーチ時代は岸田行倫の27番、松原聖弥の9番への変更を提案したほどこだわる。

自身が2番に変更するときは10番と選べたが、「王さん（1番）と長嶋さん（3番）の間になる！」と即決した。

ただ、今の巨人の背ネームが入っていないユニホームには困ったことがあるという。

「正直（背ネームは）あってほしい。今、現場にいないから若い選手の名前が分からない」と背番号を見ても顔と名前が一致しないときがあると指摘した。

「強いときはメンバーも変わらないから背番号で誰か分かるが、今は入れ替わりが激しい。携帯電話の選手名鑑でチェックするしかない」と苦笑いした。

MLBのヤンキースもそうだが、巨人も“自分の背番号を名前にしなさい”という狙いがある。

坂本勇人の6番、丸佳浩の8番など名前と背番号が一致する選手が増えたときはチームが強くなったときだが、現状はファンも背ネームを求める声は多いようだ。