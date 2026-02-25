さくらももこ原作『コジコジ』、アニメ全101話を無料配信へ ABEMAで3・2スタート
ABEMAは、さくらももこ原作のアニメ『さくらももこ劇場 コジコジ』全101話を、3月2日から無料一挙放送する。
【画像】笑顔もかわいい…アニメ版『コジコジ』の1シーン
『さくらももこ劇場 コジコジ』は、『ちびまる子ちゃん』で知られるさくらももこさんによる同名漫画が原作。メルヘンの国を舞台に、正体不明の宇宙生命体・コジコジと個性豊かな仲間たちが織りなす、不条理で哲学的、そしてどこか温かみのある物語を描く異色アニメーションだ。
1997年にテレビアニメが放送されると、シュールでユーモアあふれる独特の世界観が話題に。コジコジの無垢で自由奔放な言動や、ときに核心を突くような言葉の数々は、現在も多くのファンの共感を集め続けている。
今回の無料一挙放送では、3月2日〜18日までの期間中、毎日午後8：00より6話前後ずつ順次放送。放送後1週間は、該当エピソードを無料で視聴できる。放送チャンネルは「なつかしアニメ90'sチャンネル」。なお、3月18日以降も順次放送を予定しているという。
【画像】笑顔もかわいい…アニメ版『コジコジ』の1シーン
『さくらももこ劇場 コジコジ』は、『ちびまる子ちゃん』で知られるさくらももこさんによる同名漫画が原作。メルヘンの国を舞台に、正体不明の宇宙生命体・コジコジと個性豊かな仲間たちが織りなす、不条理で哲学的、そしてどこか温かみのある物語を描く異色アニメーションだ。
今回の無料一挙放送では、3月2日〜18日までの期間中、毎日午後8：00より6話前後ずつ順次放送。放送後1週間は、該当エピソードを無料で視聴できる。放送チャンネルは「なつかしアニメ90'sチャンネル」。なお、3月18日以降も順次放送を予定しているという。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優