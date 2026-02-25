国会では、きょう、高市総理が衆院選の当選祝いとして自民党議員315人に配ったカタログギフトについて野党が追及しました。高市総理は1人およそ3万円だったと明かした上で、「法令上、問題ない」と強調しています。

きょうから参議院でも始まった、高市総理の施政方針演説に対する各党の代表質問。野党が質問したのは、高市総理の「カタログ問題」です。

立憲民主党 田名部匡代 幹事長

「高市総理は衆議院選後に、自民党衆議院議員の全員にカタログギフトを寄付されたと報じられ、昨日、ご自身のSNSでも事実関係についてはお認めです。自民党衆議院議員全員、総額いくらになりますか」

高市総理

「品物は本体価格、プラスシステム料、プラス送料に消費税をかけまして、1人分約3万円で、合計315人分になります」

これはJNNが入手した、高市総理側から衆院選で当選した自民党議員に配布されたカタログギフト。のしには「御祝 高市早苗」と記載されています。

カタログギフトは「1人分、約3万円」だったと明かした高市総理。政治資金規正法では、個人から政治家に対する金銭などの寄付は原則禁止されていますが、ギフトを贈った理由について高市総理は…

高市総理

「大変厳しい選挙を経て当選したことへのねぎらいの気持ちも込め、今後の議員としての活動に役立てていただきたいと」

高市総理は、カタログギフトは自身が支部長を務める選挙区支部の政治資金からの支出であり、「法令上も問題はないと認識している」と説明しました。

ただ、去年3月には、当時の石破総理が当選1回の衆議院議員側に10万円分相当の商品券を配っていたことが問題となり、謝罪する事態となっています。

自民党内からは…

自民党関係者

「石破総理のことがあったのに信じられない」

閣僚経験者

「あまりに軽率だ。この政権の弱点は、高市さんに対してものを言える人がいないことだな」

中道改革連合の小川代表は「古い自民党の体質を看過するわけにはいかない」と訴えるなど、野党は追及を強める構えです。