µþÂçÆþ»î¤ÎÉ÷Êª»í¡¢¥¿¥Æ¥«¥óÊÂ¤Ö¡¡¡ÖÊ¸²½¼é¤ë¡×¡¢Âç³ØÂ¦¤Ïµ¬À©
¡¡µþÅÔÂçÆþ»î¤Î2¼¡»î¸³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿25Æü¡¢µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¤ÎµÈÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Á°¤ÎÊâÆ»¤Ë¼õ¸³À¸¤òÎå¤Þ¤¹É÷Êª»í¤ÎÎ©¤Æ´ÇÈÄ¡ÊÄÌ¾Î¥¿¥Æ¥«¥ó¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£ÀßÃÖ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¤¬¡¢Âç³ØÂ¦¤Îµ¬À©¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¥¿¥Æ¥«¥óÀ½ºî¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ï¡Ö¼é¤ë¤Ù¤Ê¸²½¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£26Æü¤Ë¤Ï¥¿¥Æ¥«¥óÅ±µî¤ò½ä¤ë¹µÁÊ¿³È½·è¤â¤¢¤ê¡¢Ãí»ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¯¤ë¤¾¡¢¹ç³Ê¡£¡×¡Ö¤À¤Ã¤ÆÏ²¿ÍÀ¸¤¬Âç³Ø¼õ¸³¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡½¡£25ÆüÄ«¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ö¥·¥ó¡¦¥´¥ê¥é¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢Í§¹¥ÃÄÂÎ¤¬ºî¤Ã¤¿Êª¤ò´Þ¤áÌó60Ëç¤Î¥¿¥Æ¥«¥ó¤òÎ©¤Æ¤¿¡£Âç³Ø¤«¤é½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ç´é¤ò±£¤·¡¢¼õ¸³À¸¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ï¡¢Âç³Ø¤¬¥¿¥Æ¥«¥óµ¬À©¤ò»Ï¤á¤¿2018Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¡¢¸½ºßÌó200¿Í¤¬ºßÀÒ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¡Ê21¡Ë¤Ï¡¢³èÆ°¤Ø¤Î¶¦´¶¤ä±þ±ç¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡ÖµþÂç¤Ï¡Ø¼«Í³¤Î³ØÉ÷¡Ù¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Í³¤«¡×¤Èµ¬À©¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¡£
¡¡µþÂç¿¦°÷ÁÈ¹ç¤¬¡¢Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¥¿¥Æ¥«¥óÅ±µî¤ÏÉ½¸½¤Î¼«Í³¤Î¿¯³²¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÄóÁÊ¡£26Æü¤Ë¤ÏÂçºå¹âºÛ¤Ç¹µÁÊ¿³È½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£