タレント・藤本美貴が２４日、夕食の写真をＳＮＳに投稿。これに夫の庄司智春が「（いちいちここで言うなよ）」と自身へのツッコミを含めた感謝投稿を記し、「こちらも幸せになります」「愛が溢れてる」と反響を呼んでいる。

１３歳長男、１０歳長女、６歳次女の３児ママである藤本は、「夜ご飯♡美味しかったー ごちそうさまでした♡♡♡」と豚の生姜焼き、魚の煮付け（豆腐添え）、ごぼうとにんじんのきんぴら、ほうれん草のおひたしなど作り置きを含め６品が並んだ夕食の写真をアップ。

この投稿に、夫の庄司智春が「家で言ったけど 美味しかった！ありがとう！（いちいちここで言うなよ）」とラブラブで反応。続いて「何のアピールだよ」と自らにツッコミ。これに大沢あかねが「インスタでもイチャイチャすな！！」とツッコミを入れるやりとりが繰り広げられた。

フォロワーからは「その会話が素敵です！」あたしも入りたい」「庄司さん エラーぃ！」「庄司さん なんて優しいんだろう」「すっごい豪華 栄養バランス最高ですね」「充実したラインナップ。栄養バランスはバッチリ。お野菜類も勢ぞろい！」「超多忙なのにしっかりママさんやってて凄いです」「野菜豊富」「めっちゃうまそーー！！」「めっちゃ品数多いー」などの声が届いている。