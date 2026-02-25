TBSは25日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、今月8日に投開票が行われた衆院選報道について言及した。

龍宝正峰社長は「急な解散総選挙という流れだったは、今回も速やかにチームを立ち上げ、事前報道に注力することができた」とし、「朝から夜まで同じメッセージを発して、事前報道をしっかりやれたのは、報道のメンバーがよく頑張ってくれた」と総括した。

そして「(開票)当日の報道についても独自性も出たと思う。充実した内容になったと個人的には思っている」とした。

TBSの衆院選開票特番では、「爆笑問題」太田光と高市早苗氏とのやり取りが話題に。太田が消費減税が成立しなかった場合について「大変失礼なことを言いますが、日本の政治家というのは、責任の所在があやふやになることが今までの歴史の中で多いなと思うんですよね」と前置き。「もしできなかった場合、高市総理はどういうふうに責任を取るんでしょうか？」との厳しい問いかけをした。

高市氏は「公約に掲げたんだから、一生懸命、今からやるんですよ」「できなかった場合とか、暗い話をしないでください」などと返した。続けて問う太田に対し、高市氏は「なんか意地悪やなあ」と表情を変える場面があった。

SNSではこの太田の質問が“炎上”状態となったが、龍宝社長は「太田さんの質問自体は、意味のあるやり取りと認識している。総理のお答えについては我々がコメントすることではない」とした上で、「ネット上で様々なご意見をいただいた事実はあるが、それも含めた選挙対応にはなっている」と強調。

続けて「SNSの動きについては、間違った情報を拡散するのはよくないが、同時にSNSの意見も参考にしている。誹謗中傷については、我々としては出演者をしっかりお守りしないといけない。太田さんだけでなく、アナウンサーも含め、全ての人が誹謗中傷の被害にさらされないようにする必要はある。一方で、いろんな意見があると認識する必要もあると思います」と指摘した。