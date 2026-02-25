２０２４年に結婚した「純烈」後上翔太（３９）と元ＡＫＢ４８でタレントの横山由依（３３）が、夫婦そろって人気番組に登場することを明かした。

その番組とは、３月１日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜・午後０時５５分）。横山はインスタグラムに「『新婚さんいらっしゃい！』夫婦で出演させていただきます」とつづり、「５５周年を迎えたあたたかい空間の中でＭＣのお二人の優しさに包まれてとても楽しい時間でした」とＭＣの藤井隆と井上咲楽に感謝。「３／１（日）ひる１２：５５〜ＡＢＣテレビにて放送です！ぜひ、ご覧ください！！」と笑顔の２ショットをアップした。

純烈の公式ＳＮＳでも「ＡＢＣテレビ『新婚さんいらっしゃい！』」と発表され、ネットは騒然。

「ついに！おめでとう翔ちゃんゆいちゃん」「ちょっとこのご夫婦素敵すぎる」「御二人見てるだけでほっこり癒されます」「リアタイします」「リアル新婚さん」「お顔が似てらっしゃる」「お二人、何だかお顔が似てきましたね」「爽やかな新婚さんですね」などの声があがっている。

２人は２４年１２月に公式サイトやＳＮＳで「お互いを支え合い、敬意を持って幸せな家庭を築いていきたいと思います」と結婚を電撃発表した。