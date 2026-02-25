国会では25日も、高市総理大臣の施政方針演説への代表質問が行われています。中継です。

高市総理が超党派の「国民会議」で議論するとしている消費減税の制度設計をめぐり、国民民主党の玉木代表は「10個の懸念」を高市総理にぶつけました。

国民民主党・玉木代表

「今から懸念を10個申し上げます。国民会議で検討しましょうと逃げずに、この場で誠実な答弁をお願いしたい。スマートレジが入ったとして、最短でいつ、食料品の消費税はゼロにできるのでしょうか。選挙期間中に総理がおっしゃった『来年度中の実施を目指す』意向に変わりがないのか確認します」

高市総理

「国民会議で議論を行い、具体的な実施時期を含めて結論を得て行おうとしている段階であり、現時点で結論を先取りするということはいたしません。様々な論点についてお尋ねがございました。今後、国民会議にご参加いただける野党の皆様とも真摯（しんし）に協議を行い、一つ一つ結論を得てまいります。お待ちいたしております」

玉木代表は、外食産業や農家への影響、財源確保策などをただしましたが、高市総理はその多くを「国民会議で議論したい」として会議への参加を呼びかけました。

政府・与党は、調整が整えば26日にも国民会議の初回を開きたい考えです。チームみらいは参加する意向ですが、中道改革連合と国民民主党は、まだ結論を出していません。

与野党双方の幹部が「自民・維新・みらいの3党だけでは見栄えが悪い」と話す中、参加する党をめぐる調整がなお、続いています。