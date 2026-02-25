ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の2人が25日、都内の日本外国特派員協会で会見を行った。

大逆転での金メダル獲得。ともに日本からの応援、現地での声援に感謝した。自分たちの“強みと弱み”を問われると、木原は「信頼関係が強い。他のペアよりも圧倒的に仲が良い」と胸を張った。一方で“弱点”について三浦の「忘れ物が多い」と明かし、会場の笑いを誘った。「昨日（現地の空港を出発する際）も自分のバックパックを忘れてしまった」と明かすと、三浦は「その中にメダルが入っていた…」とまさかの告白で会場の記者らを驚かせた。

会見が終了した際、三浦は司会者から「璃来さん、メダルを忘れないように」と念を押され、照れながらメダルを大事そうに抱えていた。

ミラノ・コルティナ五輪では団体で銀メダル獲得に貢献し、ペアでは日本で同種目初の金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）ではリフトミスなどが出て5位発進だったが、フリーで世界歴代最高となる158・13点をマーク。合計231・24点で金メダルに輝き、SP5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇で列島を沸かせた。