フォスター電機 <6794> [東証Ｐ] が2月25日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の65億円→70億円(前期は77.2億円)に7.7％上方修正し、減益率が15.9％減→9.4％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の26.3億円→31.3億円(前年同期は36.1億円)に19.0％増額し、減益率が27.1％減→13.3％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の75円→80円(前期は60円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

利益予想につきまして、昨今の為替相場状況を踏まえ為替差損益が改善される見通しであること等により、前回予想を上回る見込みです。



当社は、企業価値の向上を経営課題としつつ、得られた利益について成長投資・内部留保・株主還元のバランスを意識した配分を行い、総合的に株主利益の向上を図ることを基本的な方針としております。 今年度の株主還元策につきましては、上記方針を踏まえ、当期からスタートした新たな中期事業計画に基づき、連結ベースでの配当性向を40％（目途）に引き上げることとしております。 期末配当金につきましては、上記方針のもと本業績予想の修正に伴い、１株当たり45円に上方修正し、通期配当金を80円とします。

