りくりゅう・三浦璃来、まさかの空港で金メダル置き忘れ 木原龍一のぶっちゃけトークに照れ
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が25日、東京・日本外国特派員協会で記者会見を行った。
【写真】かわいすぎる！会見で記者の歓声に爆笑の三浦璃来＆木原龍一
フィギュアスケート・ペアで初の金メダルを獲得したりくりゅう。会見の冒頭で三浦は「たくさんの方々に応援いただいて、現地にも足を運んでいただいて、本当にたくさんの応援ありがとうございました。ショートプログラムで大きなミスがあったんですけど、今までの7年間の自分たちを信じて諦めずに滑り切ることができたので、本当に金メダル、銀メダルを獲得することができました。本当にありがとうございました」と話した。
木原は「オリンピック期間中、早朝だったと思いますけどもたくさんの応援をいただき、本当にありがとうございました。自分たちは心が折れそうになった瞬間にたくさんの方がお声をかけていただいて何とか立ち直ることができました。（折れそうになったのは）僕なんですけど（笑）。そして金メダルを獲得することができました。本当にありがとうございました」と笑顔で話していた。
それぞれの強みと弱みは、という質問が。木原は「自分たちで言うのもなんですけど、他のチームの方よりも圧倒的に仲がいいのかなっ」と胸を張る。一方で「弱点ですけど、（三浦は）忘れ物が多い」と暴露した。
きのう24日にイタリアから帰国したが、その際に「忙しかったのもあるんですけど自分のバックパックを忘れて入国審査を通過しちゃった」と木原が明かすと三浦は「その中にメダル入ってました」とメダルを忘れるハプニングがあったという。それでも木原は「忘れ物が多い時はスケートに集中している時なので」と優しくフォローしていた。
