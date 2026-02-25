セレッソ大阪が25日、大阪・舞洲グラウンドで雨の中練習を公開した。22日の広島戦で後半19分から途中出場したFW横山夢樹（20）は持ち前のスピードとドリブル突破で左サイドを脅かし続け、一時は同点に追いつく活躍を見せた。

「セレッソで初めて30分出て、自分の武器はJ1上位でも通用すると自信になった。ドリブルだけじゃなくて、次はアシストとか得点に結びつけることが大事になる。練習から結果を残していきたい」と横山は控え組の左サイドだったが、雨の中でもキレのある動きを見せていた。「今の時代はスペースがあったら推進力が大事なので、そこを磨いていきたい」とU―23アジア杯優勝で得た手応えをJ1で確信に変えるつもりだ。

28日の長崎戦はアウェー・ピーススタジアムで戦う。横山は昨季J2で経験しているスタジアムだ。「自分の特徴を出せた試合だったのでポジティブに思っています。J2で一番雰囲気が良かった本当に素晴らしいスタジアムで、2万人くらい入りました。その中でプレーできるのは本当に楽しみです」と話す。「J1の独特な雰囲気の中で自分の特徴を出してスタメンとか信頼をつかんでいきたい。そこを楽しみながらサッカーできる性格なので」と20歳の若武者はプレッシャーを“楽しみ”に変えてJ1に挑んでいる。