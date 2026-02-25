少雨の影響で群馬県高崎市や同県甘楽町の水源となっている富岡市の大塩貯水池の水位が低下していることから、富岡市は２４日、節水のために市有の入浴施設を休館し、管理する公園の水道などを利用休止とすることを発表した。

市危機管理課によると、男女で二つの浴槽があるコミュニティーセンター上高尾は３月１日から休館し、妙義ふれあいプラザ妙義温泉「もみじの湯」も同日から露天風呂二つを休止し、月曜だけでなく木曜も休館する。１週間で計約３５５トンの節水効果があるという。

２４日からは、市が管理する公園や緑地、市営住宅の広場に設置されている水飲み場などの外水道全３９か所の利用も休止した。節水効果は１週間で約４０トン。

いずれも期間は未定で、同課は「天候次第だが、少し雨の日が続いたくらいでは厳しい。見込みはまったく立っていない」としている。

川や水路からポンプで流入量を増やしているが、２４日現在の貯水率は１８％で、川の水位も低下しているという。同課は「飲み水の対応が最優先。休止する水道を増やすことも検討しなければならない」としている。