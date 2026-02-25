女医でタレントの西川史子の近況が報じられ、ファンから心配の声が上がっている。一方、同じく『サンデー・ジャポン』（TBS系）を長年支えたテリー伊藤の“現在”にも注目が集まっていてーー。

「2月24日、『NEWSポストセブン』が西川さんの近況を伝えました。2021年に右脳内出血で倒れ、その後2023年に“再発”。現在は退院していますが、左半身に麻痺が残り、外来で通院しながらリハビリを続けているそうです」（芸能記者）

1度目の脳出血後、自身がリハビリを受ける立場になった西川は、「同じ経験をした医師として患者に寄り添いたい」と2023年4月、母校である聖マリアンナ医科大学大学院のリハビリテーション科に入学。だが1カ月後、自宅で倒れ緊急搬送。治療を最優先するため、現在は通学を断念しているという。2007年から約13年間『サンジャポ』に出演してきた西川だが、医師に専念するため番組を卒業。そして現在は、医学に復帰するために懸命にリハビリに励んでいる。

Xでは、

《せつなくなる…良くなりますように》

《リハビリも前向きにがんばってるんだね。安心した・・・》

など、体調を気遣う声が寄せられている。そんな西川と並んで“サンジャポの顔”として知られたのがテリー伊藤だ。2001年の番組開始当初から出演し、忖度のない発言で“芸能界のご意見番”として活躍してきたが、最近は『サンジャポ』で見かけない。

芸能プロ関係者はこう語る。

「コロナ禍までは別室からのリモート出演が続いていましたが、番組出演者の若返り方針もあり、事実上の降板とみていいでしょう。

『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』（日本テレビ系）や『浅草橋ヤング洋品店』（テレビ東京系）など数々のヒット番組を手がけた鬼才ですが、今はYouTubeを主戦場にしています。70台前後の車を乗り継いできた経験を生かして開設したチャンネルでは『30万円車探しの旅』や名車紹介などが人気で、再生回数100万回超の動画もある人気コンテンツに成長しました。ちなみにかつての三菱自動車の元社長との縁から同社の『デリカ』をプロデュースした経験もあるそうです」

さらに2017年には慶應義塾大学大学院に入学し、ラジオ通販における消費者心理を研究。修士論文では「高齢者はなぜラジオ通販で商品を見ずに購入するのか」をテーマにした。

「また数年前から熟睡できないほどの頻尿に悩み、紙パンツを愛用していることも公表しています。その情報発信にも力を入れ、大阪・関西万博で開催された『オムツ・ワールド・エキスポ』のアンバサダーにも就任しました」

2月24日には自身のInstagramで、極真空手を8年間続けていることを空手着姿で報告。今は自分のペースで“余生”を送っているようだ。