¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬£ØÏ¢Åê¡¡ËÒ¤ÈÀäÌ¯³Ý¤±¹ç¤¤¡Öµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡©¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ã¤¹¤è¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê»öÁ°¹ç½É¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£²£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¤òÏ¢Â³¤·¤Æ¹¹¿·¡£¹ç½ÉÃæ¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î£±£°»þ¤´¤í¤Ë£±ËÜÌÜ¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÅê¹Æ¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤Ç¤â¤¢¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓ¤ÎÃø½ñ¤Î¼Ì¿¿¤ÈÊ»¤»¤Æ¡ÖµÆÃÓÍºÀ±¤¯¤ó¤¬¿·¤·¤¯½Ð¤·¤¿Ãø½ñ¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡¡ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Î£·£·¤Î½¬´·¡Ù¤òµÆÃÓ¤¯¤óËÜ¿Í¤«¤éÄº¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥ó¤Þ¤ÇÄº¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤óÉÕ¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ãø½ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÆüÉÕ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥À¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ø¡×¤ÈµÆÃÓ¤¬½ñ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥µ¥¤¥ó¤¬½ñ¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌó£²»þ´Ö¸å¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏºÆ¤ÓÅê¹Æ¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤ÇËÒ¤È¤È¤â¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤È¡Ö·èµ¯½¸²ñ¤ÇÆ±¤¸ÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÌÀÆü¤Ç²¶ºÇ¸å¤ä¤Í¤ó¤±¤Éµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÅö¤¿¤êÁ°¤Ã¤¹¤è¥À¥ë¤µ¤ó¡¼¡ª¡¡¼«Ê¬¤¹¤³¤Ö¤ëµã¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÒ¤¯¤ó¡×¤ÈÈëÏÃ¤ò¹ðÇò¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎËÒ¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¡ØËÒ¤¯¤ó¡¢Á´Á³µã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤ä¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤³¤Ö¤ë¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡Âç²ñ¤Ç¤â¤¹¤³¤Ö¤ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£