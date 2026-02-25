飼い主さんが目薬を出した途端、猫さんが目をショボショボさせ始めたそうで…。何度も瞬きをする猫さんが可愛いと注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で8.4万再生を突破し、「わかってるんだねぇ」「めっちゃかわいいww」「猫のこーゆー顔大好きw w」といったコメントが寄せられました。

【動画：苦手な『目薬』を見たネコ→次の瞬間、表情が……まさかの反応】

目薬は...NGにゃ！

TikTokアカウント「とら子」に投稿されたのは、マンチカンの「とら」ちゃんが目薬を見た時の様子。ある日、飼い主さんはとらちゃんに目薬を見せたのだそう。

すると、とらちゃんのいつもの可愛いクリクリなお目目がショボショボし始めたのだとか。キャットハウスと壁に背中をピッタリと寄せる姿からも、目薬が苦手なことが伝わってきます。なぜとらちゃんは、目薬を見ると目がショボショボするようになったのでしょう。

過去のトラウマが蘇っちゃった

飼い主さんいわく、過去にとらちゃんに目薬を差したことがあったとのこと。どうやらとらちゃんはそのことを覚えていたようで、過去のトラウマが蘇って目がショボショボしちゃったのでしょう。とらちゃんにとっては思い出したくない過去かもしれませんが、目をショボショボさせる姿に癒やされてしまいました。

その後「目薬はやめるよ」と飼い主さんが言っても、とらちゃんは目をショボショボさせていたそう。こんな表情されちゃうと、飼い主さんは目薬を差そうとするたびに、申し訳ない気持ちになっちゃいそうですね。

さまざまな表情を見せてくれるとらちゃん

目薬を嫌がるとらちゃんの表情は、面白さバツグン！そんな愛らしいとらちゃんですが、他にも色々な表情を見せてくれるのだとか。

時には、フミフミ中に雷にビックリして、目を見開いたまま飼い主さんを見つめたり、アニメに夢中になって瞬きするのを忘れたり。豊かな表情と持ち前の愛くるしさで飼い主さんの心を鷲掴みにしている、とらちゃんなのでした。

目薬を見て目がショボショボしちゃう様子には、「うわぁ、、って、顔してる目が」「思い出ししょぼしょぼ可愛い」「うちの猫も目薬見せると逃げます」「思い出すんですかね」「癒されてます笑笑」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「とら子」では、飼い主さんの娘さんの下へ走って甘えに来る様子やアニメを真剣な表情で見る様子など、胸キュン必至の可愛いとらちゃんをたくさん見ることができますよ。

とらちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「とら子」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。