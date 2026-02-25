米女子アンバー・グレンに“似てる”の声続々

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で米国の金メダルに貢献したアンバー・グレン。演技以外に、海外選手との心温まるやり取りでも注目を集めたが、ネット上では日本アニメの登場人物に似てるとの声が続出している。

グレンの容姿と重ね合わせられたのは、アニメ「名探偵コナン」に登場するベルモットだ。“千の顔を持つ魔女”と呼ばれる黒の組織の女性幹部で、ブロンドのロングヘアを持つ美女として登場する。

似通った容姿がネット上で話題となった。

「ベルモットに似てる」

「ベルモットにしか見えなくなってきた」

「コナンのベルモットを彷彿とさせる美しさでマジでかっこ麗しい」

「実写版ベルモット様みたいなとっても美しいお姉様」

「なんだか既視感…と思ったら、名探偵コナンのベルモットか！」

グレンは団体戦に出場した他、個人戦ではショートプログラム（SP）で13位と出遅れたが、フリーで好演技を披露して逆襲。表彰台には届かなかったが、5位に入って意地を見せた。



（THE ANSWER編集部）