【新・実践五輪批判】#12

【新・実践五輪批判】柔道、バレー、バスケ…屋内競技の「冬季五輪移行」が囁かれる背景

ミラノ・コルティナ冬季五輪は、最古で現役の競技場アレーナ・ディ・ヴェローナで閉会した。そのメッセージは「選手が競い合い、高め合い、抱き合う姿が世界に夢を与え人々をつなぐ」だった。

オリンピックは19世紀末の帝国主義がはびこる情勢に誕生した。軍備増強と列強抗争の激化する中で古代オリンピア祭を復活させ、国際平和をスポーツにより実現しようという試みだった。「武器をおいてオリンピアに集まれ！」という休戦思想の復古であるが、その後、世界は2つの大戦を起こし、夏冬5大会の五輪が中止を余儀なくされた。

しかしオリンピックは諦めず、常に政治と向き合い生き残ろうとしてきた。五輪開催反対だったヒトラーを国威発揚の機会とだまし1936年ベルリンを開催し、米国黒人選手ジェシー・オーエンスの活躍でアーリア民族の優位性を否定した。アフガニスタンのソ連侵攻を非難しカーターが呼びかけた80年モスクワのボイコットに英国、仏国、西国など西側十数カ国が参加、政府の無力をアピールした。冷戦が終結し、世界が自由と民主で浮足だった直後、民族紛争が起き覇権母体を失った選手を独立五輪選手団として92年バルセロナに参加させた。難民問題が起きると2016年リオでは難民選手団を育成し五輪参加の道を開いた。

五輪休戦破り常習犯のロシアが22年北京で3回目の休戦破りをすると、ロシアと支援したベラルーシを国際スポーツ界から追放した。一方で選手を救済すべくロシアとベラルーシの選手でも、世界平和への志を誓い、参加資格基準を満たせば中立個人選手（AIN）として五輪参加を認めた。

だが、まだウクライナ戦争は終わっていない。「力こそ正義」の情勢にスポーツは無力なのか？ スポーツは選手によって成り立つ。選手の行動がスポーツで平和を創る要だ。故にオリンピックは常に選手のスポーツへのアクセスを許容する方向に動いてきた。それが上述した一連の流れだ。

AINとしてフィギュアスケート女子シングルに出場が許されたロシア人選手アデリア・ペトロシアンは、ただ一人4回転の大技に果敢に挑戦したが失敗、6位に終わった。しかしエキシビションに招かれ、その軽快かつコケティッシュな演技は観客を魅了し大歓声がアリーナに呼応した。エキシビションの終わりに出演者たちと笑顔で手を振る姿は、スポーツが政治を超える場を見せていた。プーチンにロシアが五輪に復帰するには何が必要かを示していた。五輪初出場について聞かれた18歳の彼女は「これが私の人生の最も重要な始まり」と語った。スポーツの持つソフトパワーは軽やかな切り札となる。

3月6日からのパラリンピックはこの場所での開会式で始まる。国際パラリンピック委員会はロシアとベラルーシの国を代表しての参加を認め、ウクライナは開会式をボイコットする。ウクライナが求めているのは平和なのか？ 闘いなのか？

まもなく始まる国連総会は、ロシアの拒否権で立ち止まる安保理に代わり、緊急特別会合を開き、ロシアとウクライナ双方に即時停戦を求める決議案を採決する。ミラノ・コルティナのメッセージが届くことを願う。スポーツの延長線上に地政学はある。

（おわり）

（春日良一／五輪アナリスト）