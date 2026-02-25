大リーグ選手会（MLBPA）を率いてきたトニー・クラーク専務理事が辞任した。

昨夏以来、クラークの立場は悪化していた。なぜなら、MLBPAとNFL選手会の合弁企業であるワンチーム・パートナーズの株式を取得したり、MLBPA傘下の青少年野球支援団体プレイヤーズ・ウェイに投入されている資金の規模を十分に開示していなかった疑惑から、連邦捜査を受けていた。

しかも、MLBPAが法律事務所に内部監査を依頼すると、調査の過程で義理の妹との「不適切な関係」を示すやりとりが発覚している。

こうした経緯から、クラークの辞任は不可避だった。

1999年にMLBPAの執行部に入り、2002年と06年の労使交渉に参加し、選手出身者として初めてMLBPAの専務理事となったクラークには、交渉には不向きという評判が付きまとった。

しかし、21年から22年にかけての経営陣によるロックアウトを乗り切り、22年9月にはMLBPAを全米最大の労働組合連合であるアメリカ労働総同盟に加入させるなど、労組の指導者としては一定以上の成果を残してきた。

何より、経営者側が導入を強く主張するサラリーキャップ制に強硬に反対してきたのがクラークだった。

クラークを失うことは、MLBPAにとっては労使交渉での不利益をもたらしかねない。

それでもクラークが辞任したのは、労使交渉が始まってから進退を判断するのでは遅すぎるからだ。

例えば、今後の連邦捜査の状況によってクラークが刑事事件で起訴された場合、被告であるクラークには移動に制約が生じ、労使交渉に参加できないといった事態になりかねない。あるいはクラークが自らの訴訟への対応を優先せざるを得なくなれば、労使交渉でMLBPA側が不利に立たされることになる。

もちろん、交渉の実務は交渉役が担当するとしても、組合員である選手たちの意見を集約し、最終的な決断を下すのが専務理事であることに変わりはない。

そのため、労使交渉が本格化する前にクラークが辞任したことは、今後の交渉を考えても、適切な対応であった。

新たに専務理事となったブルース・マイヤーは弁護士出身であり、クラークの下でMLBPAの副専務理事を務めていただけでなく、これまでにもNBAやNFLで労使問題に携わってきた。

今後の労使交渉では首席交渉役に就く予定であったから、サラリーキャップ制度に反対というクラーク体制の大枠を維持しつつ球団経営者たちとの交渉に臨むという点では、現実的な人選となる。

新指導部の下でMLBPAがどのように交渉を進めるか注目される。