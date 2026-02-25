人手不足が続く売買仲介で、人数を増やさず成果を伸ばす組織設計を学べるオンラインセミナーが実施されます。

反響を取りこぼさない営業フローを、DXの視点で組み直したいチームに向いた内容です。

配信は2026年2月26日と27日の2日間で、1日3枠の録画配信ライブ形式で行われます。

いえらぶGROUP「人手を増やさず売上を伸ばす売買仲介セミナー」

開催日：2026年2月26日（木）・27日（金）配信時間：10:30〜11:00／14:30〜15:00／18:30〜19:00配信枠数：全6枠開催形式：録画配信（ライブ形式）参加費：無料

いえらぶGROUPは、不動産×ITの力で安心できる住環境づくりを掲げるDX支援企業です。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されています。

今回のセミナーでは、売買仲介の営業組織を根性論ではなく仕組みで回すための変革手法を30分で解説します。

売上最大化に向けた講義テーマ

講義ポイント数：3項目

講義では、デジタル化とDXの違いを最初に整理し、現場で混同しやすい論点を分けて扱います。

続いて、売上を最大化する売買DXのステップを段階的に示し、導入順序を明確にします。

即実践できる業務効率化テクニックまで含まれる構成です。

登壇者プロフィールと実務知見

年間商談件数：800件以上課長昇進までの期間：入社3年

登壇するのは、いえらぶGROUP インサイドセールス課 課長の廣口孝太朗氏です。

新規導入提案を担った経験を土台に、現在は営業効率化と成果最大化の仕組みづくりを牽引しています。

商談件数に裏打ちされた運用ノウハウを聞ける点も見どころです☆

参加対象と受講設計のポイント

開催日数：2日間1枠あたり配信時間：30分

対象は不動産会社で、売買仲介事業を拡大したいチームや、少人数運営の生産性を高めたい管理職層に向いた内容です。

対象外の申込みは運営判断で参加案内が制限される場合があります。

30分単位の短時間設計のため、通常業務の合間でも受講計画を立てやすい構成です。

売買仲介では、反響対応の初動設計と追客フローの質が成約率に直結します。

短時間で全体像を整理できる今回の内容は、現場マネジメントの改善テーマを絞り込みたい場面でも使いやすいはずです。

人手を増やさず成果を伸ばす実践設計！

いえらぶGROUP「売買仲介セールス組織変革メソッド解説セミナー」の紹介でした。

よくある質問

Q. いえらぶGROUP 人手を増やさず売上を伸ばす売買仲介セミナーの開催期間はいつですか？

開催日は2026年2月26日（木）・27日（金）です。

Q. いえらぶGROUP 人手を増やさず売上を伸ばす売買仲介セミナーの開催形式について教えてください。

開催形式は録画配信（ライブ形式）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人手を増やさず成果を伸ばす実践設計！いえらぶGROUP「売買仲介セールス組織変革メソッド解説セミナー」 appeared first on Dtimes.