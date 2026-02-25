渋谷・道玄坂で12年続くロックバー「アズベリーパーク」が、2026年3月3日にリニューアルオープンします。

70〜90年代の洋楽ロックとソウルを軸に、無料リクエストと手ぶらDJ体験を同時に楽しめる構成です。

音楽を聴くだけでなく、自分で回して遊べる一体感がこの店らしい魅力！

アズベリーパーク「洋楽ロック＆ソウル リニューアルバー体験」

開業予定日：2026年3月3日所在地：東京都渋谷区道玄坂1-17-2 第2野々ビル302号室通常営業時間：19:00〜24:00定休日：日曜日・月曜日・祝日

アズベリーパークは、渋谷にある洋楽ロック＆ソウルのロックバーです。

2013年開業の前店舗をベースに、今回の刷新で選曲体験と音響環境を強化した構成になっています。

店内はカウンターとレコードディスプレイが共存し、音楽カルチャーを近い距離で味わえる空間です。

無料リクエストと選曲プロデュース

リクエスト料金：無料対象年代：1970〜1990年代

元J-WAVEプロデューサー持田騎一郎氏の監修で、ロックからソウル、AOR、JAZZフュージョンまで幅広く対応します。

壁一面のレコード棚にはビートルズやデヴィッド・ボウイなどの名盤が並び、音源選びの時間そのものが体験価値になります。

うろ覚えの曲名でもリクエスト可能なので、思い出の一曲を探す夜にも向く設計です。

DJチャレンジと高音質オーディオ体験

DJチャージ：30分 5,000円ターンテーブル台数：2台（Technics SL1200 Mk7）アンプ出力：120W×2ch

手ぶら来店でも店内レコードでプレイできる「DJチャレンジ」は、操作体験まで含めて楽しめる有料メニューです。

総額100万円以上のオーディオセットを採用し、ロックとソウルの低域の厚みと高域の抜けをしっかり引き出します。

曲名由来のオリジナルカクテルはアルコールとノンアルコールの両方に対応し、音とドリンクの物語を同時に味わえる構成です☆

誕生日向けのチェキ特典やLINE登録割引など、通いやすさを高める仕掛けも揃っています。

通常営業外の時間帯は、防音仕様を生かした撮影・収録スタジオ利用にも対応します。

手ぶらDJも名曲も浸れる大人時間！

アズベリーパーク「洋楽ロック＆ソウルレコードバー上質音響体験空間」の紹介でした。

よくある質問

Q. リニューアルオープン日はいつですか。

2026年3月3日です。

Q. 通常営業時間は何時から何時までですか。

19:00から24:00までです。

Q. DJチャレンジの料金はいくらですか。

30分5,000円です。

