2026年2月4日より、FM NACK5（79.5MHz）でメインライン・エンジニアリングの企業ラジオCM放送が始まりました。

放送エリアは埼玉県を中心とした首都圏で、通勤時間や昼休みに耳に入りやすい編成です。

インフラ老朽化が進む時代に、「100年先の未来」を見据えた想いを音声で届ける取り組み！

メインライン・エンジニアリング「FM NACK5企業ラジオCM」

放送開始日：2026年2月4日放送局：FM NACK5（79.5MHz）放送エリア：埼玉県を中心とした首都圏

メインライン・エンジニアリングは、高速道路の発注者支援業務を担う技術系企業です。

同社は豊富な経験とノウハウをもとに、社会インフラの品質確保を支える業務に取り組んでいます。

今回のラジオCMでは、国の交通網を支える現場の仕事と将来世代への責任を、日常のメディア接点で伝える構成です。

2月放送カレンダーで見る編成の特徴

主な放送枠：朝7〜8時台／昼11〜13時台／夕方〜夜17〜19時台強調時刻：2月10日18:09・2月17日18:32

カレンダー形式の放送表を使うことで、生活リズムに合わせた接触タイミングが把握しやすい設計です。

月後半は放送回数を絞った運用も見え、時期ごとの露出調整を行う実務的な編成となっています。

発注者支援業務を担う企業基盤

創業年：1998年5月（株式移行2005年12月）資本金：1,000万円従業員：40名以上所在地：神奈川県横浜市港南区港南6丁目2番23号

積算補助・工程管理・品質管理を軸に、NEXCO各社の発注者支援を継続してきた積み重ねです。

道路インフラは更新と保全の両立が求められる領域だけに、見えにくい業務の認知向上は採用と理解促進の両面で重要になります。

ラジオで伝える「100年先」のメッセージ

放送曜日：火曜日・水曜日・木曜日（しばらくは毎日放送）放送時間帯：通勤時間帯・昼休み

反復して接触しやすい時間帯に出稿することで、企業名だけでなく事業の社会的役割まで届ける狙いです。

移動と物流を支える高速道路の保全は、いまの暮らしと次世代の生活基盤をつなぐ長期テーマ。

派手な訴求ではなく、生活者の耳に届く頻度と時間帯を整える設計が今回のポイントです。

インフラ領域の仕事を身近な言葉で可視化する動きとして、今後の展開にも注目が集まります。

【100年先を見据える声のメッセージ！

メインライン・エンジニアリング「FM NACK5企業ラジオCM」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ラジオCMはいつから放送されていますか？

2026年2月4日から放送開始です。

Q. どの放送局で聴けますか？

FM NACK5（79.5MHz）で、埼玉県を中心とした首都圏エリアで放送されています。

