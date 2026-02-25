◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

大相撲で熱海市出身の熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が、節分の３日に帰省した。地元の２つの小学校を訪問し、その後は３か所の神社で豆まきを行うなど、忙しい一日を過ごした。「あたみん」と呼ばれ親しまれる地元人気力士に密着した。

本場所中はあまり取材を受けないと言われているが、子供たちの前では饒（じょう）舌だった。１８７センチ、１９７キロの巨漢。伊豆山小を訪れた時には「なんで、そんなに大きくなったんですか？」という児童の質問に、笑いを交えながら「給食で多い時には牛乳を１０本飲んだ」と答えて驚かせた。体育館に移動すると、マットで囲まれた“特設土俵”で子供たちの挑戦を受けた。女子児童に押し倒されるなど、楽しいひとときを過ごした。

西前頭４枚目だった１月の初場所では、２横綱を撃破するなど１２勝３敗と大活躍。優勝決定戦では新大関の安青錦（２１）＝安治川＝に首投げで敗れ静岡県勢初優勝は逃したが、３度目の敢闘賞を受賞した。春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）では、静岡県出身で戦後初の三役となる小結に昇進した。

かつて静岡は“相撲後進県”と言われ、なかなか名力士が育たなかった。しかしここ数年、焼津市出身の兄弟子・翠富士（２９）＝伊勢ケ浜＝も幕内で優勝争いを繰り広げるなど、健闘している。県内の相撲ファンと同様に、私も地元力士が賜杯を抱く姿を早く見たい。（スポーツ担当・塩沢 武士）

◆塩沢 武士（しおざわ・たけし） １９９３年入社。元高校球児。静岡支局でＢリーグ、陸上、水泳、相撲など幅広く取材。