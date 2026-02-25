◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、１着馬に高松宮記念の優先出走権）追い切り＝２月２５日、美浦トレセン

１８００メートルの毎日杯を制したファンダム（牡４歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）が、初めて１２００メートルに出走する。日本ダービー以来、７か月半ぶりの実戦となった前走のニューイヤーＳは４９２キロ（プラス２２キロ）で０秒１差３着と地力の高さを証明した。

叩き２戦目の今回は、Ｗコースで辻調教師がまたがって３頭併せ。６ハロン８４秒２―１２秒３で内モンシュマン（５歳３勝クラス）に半馬身、外トレベルオール（５歳１勝クラス）に１馬身半先着した。トレーナーは「動きはいいのではないでしょうか。前回も状態は良かったけど、一回使って体は締まってきた」と休み明けを使った効果を感じている。

今回のカギはスプリント適性や、雨が残る可能性のある馬場。辻調教師は「（１２００メートルでも）ついていけるスピードはある。ダートをこなせていいほどのパワーもあるので、雨が降っても問題ないと思います」と克服可能とみている。