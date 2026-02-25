免許不要で街乗りの選択肢を広げる四輪モビリティ！ELEMOs「特定小型四輪ELEMOs4 REBORN」
2026年2月、ヨドバシカメラのマルチメディア梅田とマルチメディアAkibaで、ELEMOs4 REBORNの先行取扱が始まりました。
梅田ではアップダウン付きコースで試乗できるため、平坦路だけでは分かりにくい走行感まで確認できます。
免許不要モビリティを店頭で比較しながら選べる導線が、都市部で一気に広がる展開です！
ELEMOs「特定小型四輪ELEMOs4 REBORN」
対象年齢：16歳以上（免許不要）価格：363,000円（税込）最高速度：車道20km/h・歩道6km/h走行距離：約40km充電時間：約6時間
ELEMOsは、特定小型EV四輪を展開するモビリティメーカーです。
ELEMOs4 REBORNは、2025年2月以降の新検査導入後に特定小型四輪として日本初の適合モデルに認定された車両です。
今回の先行導入により、オンライン情報だけでなく実機確認まで含めた購入検討がしやすくなりました。
ヨドバシ2店舗で始まった先行取扱
先行取扱店舗数：2店舗先行取扱店：マルチメディア梅田・マルチメディアAkiba試乗コース設置：マルチメディア梅田
量販店の売場で実車に触れられるため、特定小型四輪を初めて検討する層でも比較しやすい販売環境です。
売場でサイズ感や取り回しを把握してから判断できる流れは、日常移動手段として導入する際の安心材料になります。
アップダウン試乗で分かる実用性能
定格出力：600Wツインモーター（300W×2）最大荷重：120kg重量：約53.0kgタイヤサイズ：11インチ防塵・防水規格：IP56
アップダウンのあるコースで試せることで、登坂時の反応や下りでの制動感まで確認できます。
四輪のワイドスタンスとコンパクトな車体が両立しているため、街中の移動でも安定感を確保しやすい設計です。
免許返納後の移動手段や短距離の通勤用途など、選択肢を増やしたい場面に合うモデルです。
体験してから選ぶ購入スタイルが整ってきた今、特定小型四輪は日常の売場で比較する時代へ進行中。
【免許不要で街乗りの選択肢を広げる四輪モビリティ！
ELEMOs「特定小型四輪ELEMOs4 REBORN」】の紹介でした。
よくある質問
Q. ELEMOs4 REBORNはどこで先行取扱されていますか？
ヨドバシカメラのマルチメディア梅田とマルチメディアAkibaの2店舗です。
Q. ELEMOs4 REBORNの価格はいくらですか？
363,000円（税込）です。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 免許不要で街乗りの選択肢を広げる四輪モビリティ！ELEMOs「特定小型四輪ELEMOs4 REBORN」 appeared first on Dtimes.