お笑いコンビ「キングコング」のカジサックこと梶原雄太さんの長女で、モデルとして活躍する梶原叶渚（かじわら かんな）さんが自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーリゾートを訪れた際の最新ショットを公開しました。



【写真を見る】【 キンコン梶原の長女・梶原叶渚 】 東京ディズニーリゾートで「人生2度目」の巻き髪披露 「足長すぎ」「制服ディズニー青春だね」 絶賛の嵐





梶原さんは「Disney land」と題した投稿で、「人生で2度目の巻き髪をディズニーで披露する梶原ｻﾝ ぎりぎりの戦いでした」とコメント。慣れないヘアアレンジに苦戦しながらも、華やかな巻き髪スタイルでパークを楽しんだ様子を明かしました。







投稿された写真では、紺色のブレザーとベスト、白いシャツにリボンを合わせた清潔感あふれる制服スタイルを披露。







頭にはピンクのハート型カチューシャ、首元にはミニーのペンダントを合わせ、可愛らしさとモデルとしての洗練された雰囲気を両立させています。







カラフルな扉の前でリラックスした笑顔を見せるカットや、階段に腰かけ黒のスクールバッグを手にした大人びた表情など、現役モデルらしい表現力でファンを魅了。足元は黒のローファーとソックスでまとめ、完璧に制服を着こなした姿を披露しています。







この投稿に、「巻き髪マジで好き感動」「髪めっちゃ似合ってる」「髪の毛の巻き方むっちゃキレイやん」「とにかく足が長すぎるっ」「制服ディズニー青春だね」などのコメントが寄せられています。







