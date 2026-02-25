【YouTubeチャート】9週ぶりに首位入れ替わる M!LK「好きすぎて滅！」初の1位
2026/2/13〜2/19のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比0.6％増、TOP100の初登場作は13作（前週13作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
M!LK「好きすぎて滅！」（708.2万回）が初の首位となった。M!LKは昨年「イイじゃん」が大ブレイクし、現代用語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」に「ビジュいいじゃん」がノミネートされ、『第76回NHK紅白歌合戦』にも出場するなど、いまもっとも勢いのあるグループの1つ。同曲は、「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソングで、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品だ。ミュージックビデオ（MV）では、メンバーが闘牛士をモチーフにした衣装を身に纏い、真紅を基調とした舞台の上で華やかなダンスを披露。異世界で起こるさまざまな問題にM!LKの個性あふれるパワーで立ち向かい、“ハート”で満たしていく内容となっている。
2位は米津玄師「IRIS OUT」（668.1万回）。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした作品で、前週は通算21度目の1位となっていたが9週ぶりに首位を明け渡した。
3位（前週9位）にはM!LK「爆裂愛してる」（433.6万回）。宇宙規模で愛を叫ぶハイテンションなラブソングで、作詞・作曲・編曲は浅野尚志が担当。M!LKは2月18日にリリースした両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」の収録曲2曲がTOP3入りとなった。
4位（前週3位）はテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」（MBS／TBS系）のオープニングテーマであるKing Gnu「AIZO」（365.9万回）、5位（前週4位）はテレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期（日本テレビ系）のオープニングテーマとなっているMrs. GREEN APPLE「lulu.」（342.1万回）となった。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、HANAが7作（前週7作、NAOKO（HANA）名義含む）、M!LKが5作（前週4作）、Mrs. GREEN APPLEが4作（前週4作）、米津玄師が4作（前週3作、米津玄師&宇多田ヒカル名義含む）、Snow Manが3作（前週3作）となった。
13位にはSixTONES「Rebellion」（188.1万回）が初登場。3月18日リリースの両A面シングル「一秒 / Rebellion」の表題曲の1つで、ジェシーが出演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』のオープニングテーマとなっている。脱獄サスペンスというドラマの内容を表すスリリングさと、閉塞感から抜け出そうとする主人公の感情を表現するような疾走感のあるダンスロックチューンに仕上がっている。
18位（前週40位）はAぇ! group「Fashion Killa▽」（▽＝ハート／147.2万回）。2月25日リリースの2ndアルバム『Runway』の収録曲で、ファンクとポップスの要素を融合させたダンサブルなナンバー。MVはオフィスを舞台に、遊び心のある動きや表情で楽曲の世界観を表現した内容で、17日にはダンスプラクティス動画も公開されている。
21位に初登場したのはサウンドクリエイター・DECO*27（デコニーナ）「愛言葉V（feat. 初音ミク）」（134.5万回）。2月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『デコミク LIVE starring 初音ミク『Hello』Produced by DECO*27 / OTOIRO』のラストを飾る１曲として公開された楽曲だ
30位はback number「どうしてもどうしても」（117.3万回）。NHKウインタースポーツテーマソングとして書き下ろした楽曲で、「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」が開幕した2月6日に、清水依与吏（Vo.Gt）の手書きの歌詞と、撮り溜めていた写真で構成された映像で構成されたLyric Videoを公開。連日の五輪中継で使用されていることもあり前週42位からジャンプアップした。
※カッコ内は視聴回数
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
M!LK「好きすぎて滅！」（708.2万回）が初の首位となった。M!LKは昨年「イイじゃん」が大ブレイクし、現代用語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」に「ビジュいいじゃん」がノミネートされ、『第76回NHK紅白歌合戦』にも出場するなど、いまもっとも勢いのあるグループの1つ。同曲は、「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソングで、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品だ。ミュージックビデオ（MV）では、メンバーが闘牛士をモチーフにした衣装を身に纏い、真紅を基調とした舞台の上で華やかなダンスを披露。異世界で起こるさまざまな問題にM!LKの個性あふれるパワーで立ち向かい、“ハート”で満たしていく内容となっている。
3位（前週9位）にはM!LK「爆裂愛してる」（433.6万回）。宇宙規模で愛を叫ぶハイテンションなラブソングで、作詞・作曲・編曲は浅野尚志が担当。M!LKは2月18日にリリースした両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」の収録曲2曲がTOP3入りとなった。
4位（前週3位）はテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」（MBS／TBS系）のオープニングテーマであるKing Gnu「AIZO」（365.9万回）、5位（前週4位）はテレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期（日本テレビ系）のオープニングテーマとなっているMrs. GREEN APPLE「lulu.」（342.1万回）となった。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、HANAが7作（前週7作、NAOKO（HANA）名義含む）、M!LKが5作（前週4作）、Mrs. GREEN APPLEが4作（前週4作）、米津玄師が4作（前週3作、米津玄師&宇多田ヒカル名義含む）、Snow Manが3作（前週3作）となった。
13位にはSixTONES「Rebellion」（188.1万回）が初登場。3月18日リリースの両A面シングル「一秒 / Rebellion」の表題曲の1つで、ジェシーが出演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』のオープニングテーマとなっている。脱獄サスペンスというドラマの内容を表すスリリングさと、閉塞感から抜け出そうとする主人公の感情を表現するような疾走感のあるダンスロックチューンに仕上がっている。
18位（前週40位）はAぇ! group「Fashion Killa▽」（▽＝ハート／147.2万回）。2月25日リリースの2ndアルバム『Runway』の収録曲で、ファンクとポップスの要素を融合させたダンサブルなナンバー。MVはオフィスを舞台に、遊び心のある動きや表情で楽曲の世界観を表現した内容で、17日にはダンスプラクティス動画も公開されている。
21位に初登場したのはサウンドクリエイター・DECO*27（デコニーナ）「愛言葉V（feat. 初音ミク）」（134.5万回）。2月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『デコミク LIVE starring 初音ミク『Hello』Produced by DECO*27 / OTOIRO』のラストを飾る１曲として公開された楽曲だ
30位はback number「どうしてもどうしても」（117.3万回）。NHKウインタースポーツテーマソングとして書き下ろした楽曲で、「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」が開幕した2月6日に、清水依与吏（Vo.Gt）の手書きの歌詞と、撮り溜めていた写真で構成された映像で構成されたLyric Videoを公開。連日の五輪中継で使用されていることもあり前週42位からジャンプアップした。
※カッコ内は視聴回数